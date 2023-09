Appel Von der Leyen-Meloni: la Belgique ne peut répondre à des relocalisations ad hoc

La Belgique ne peut actuellement répondre positivement à la demande de relocalisations ad hoc (non obligatoires) de migrants arrivés à Lampedusa, a confirmé dimanche la secrétaire d'État à la Migration et l'Asile, Nicole de Moor, après l'appel à la solidarité des États membres lancé dimanche sur l'île italienne par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et la Première ministre italienne Giorgia Meloni.