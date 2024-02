Après Charles Michel, la ministre de la Défense s'attaque à Trump: "Il nous a habitué aux déclarations outrancières"

La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), a dénoncé dimanche les "déclarations outrancières" du candidat Donald Trump menaçant de ne pas venir en aide aux pays de l'Otan en retard de paiement, s'il était réélu à la présidence des Etats-Unis.

"Monsieur Trump nous a habitué aux déclarations outrancières de ce genre", a réagi dimanche la ministre. "Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, nous avons réussi à maintenir une cohésion et des positions communes. À côté des Etats-Unis, les pays de l'Union européenne ont largement contribué à l'aide de l'Ukraine. Concernant la Belgique, le gouvernement actuel a investi comme jamais depuis 30 ans dans la reconstruction de notre défense, en lançant le plus grand plan de recrutement de 10.000 militaires, l'acquisition de nouvelles capacités telles que l'artillerie et des moyens de défense antiaérienne ainsi qu'une nouvelle relation inédite avec l'industrie afin de renforcer l'innovation", souligne la ministre, contactée par Belga.