Après la défaite d'Ecolo à Ixelles, Christos Doulkeridis met un terme à sa carrière politique

"On a subi des attaques, un bashing incroyable durant cette campagne, comme si c'était Ecolo le problème et, pourtant, les Ixellois ont fait de nous le premier parti de la commune. Et puis, il y a eu une autre partie de la politique, celle des petits jeux politiciens qui dégoûtent la population. Moi, j'ai toujours fait de la politique avec authenticité, autour de valeurs et d'un projet que j'ai toujours défendus, je n'ai jamais voulu céder à la lutte des places. Je reste avec ma dignité et je suis fier du bilan à la tête de la commune", a déclaré Christos Doulkeridis interrogé en marge d'une réunion du bureau de son parti.

Ecolo formait une majorité avec les socialistes à Ixelles. "Le PS a choisi aujourd'hui de donner plus de place à des partis conservateurs dans une société qui se droitise, c'est un drôle de jeu", constate le bourgmestre sortant.

Figure d'Ecolo à Bruxelles depuis de nombreuses années, secrétaire d'Etat régional de 2009 à 2014, M. Doulkeridis a annoncé la fin de sa carrière politique active.