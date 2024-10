Ixelles: "un résultat espéré mais qu'on n'aurait pas imaginé"

"C'est un résultat qu'on espérait, mais qu'on imaginait pas totalement. La campagne a été très dure. On a été malmenés, on a été la cible de toutes les critiques, et il y avait eu des élections de juin catastrophiques pour nous. Rester le premier parti dans ce contexte, où les thématiques écologistes étaient bien moins hautes qu'en 2018, c'est une énorme fierté", a confié M. Doulkeridis à l'agence Belga.

Former une coalition s'annonce compliqué, les deux premières listes ayant récolté le même nombre de sièges (13). "On va y travailler. Il faudra s'élargir, mais je reste confiant. Le signal des électeurs n'est en tous cas pas du tout celui qui était prédit avant les élections. J'espère qu'on en tiendra compte et que l'on pourra poursuivre le travail le plus rapidement possible", relève le bourgmestre.