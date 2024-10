TOURNAI: Delannois dénonce un "coup de poignard dans le dos"

Le PS est arrivé en tête avec douze sièges. Il perd pourtant le maïorat et est envoyé dans l'opposition, une première depuis la fusion des communes.

"Hier, on a reçu un coup de poignard dans le dos, notamment d'Ecolo. Depuis le temps que je travaille avec eux, ils me bassinent de leurs principes comme la consultation populaire. Celle-ci a eu lieu hier, je suis très fier du soutien que nous ont apporté les Tournaisiens, nous faisons le meilleur score, j'ai fait le plus de voix de préférence et pourtant ils ont choisi d'aller avec le MR, alors qu'ils passent de sept à quatre sièges. Apparemment, on n'a pas les mêmes notions de la consultation populaire", a souligné M. Delannois à son arrivée au Bureau du PS.