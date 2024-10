Bruxelles applique pour la première fois le droit de gestion publique d'un bien inoccupé

Ce mécanisme adopté par le parlement régional autorise les communes et les Agences Immobilières Sociales (AIS) à prendre temporairement en gestion - au besoin sans le consentement du propriétaire - des biens inoccupés depuis au moins douze mois, pour les louer à des personnes en difficultés, après rénovation éventuelle.

La maison de Woluwe-Saint-Pierre était identifiée comme inoccupée depuis 2014, et la procédure fut initiée en avril 2023. Après visite des lieux par des agents de la réhabilitation et de la Régie foncière, une proposition de prise en gestion publique a été adressée au propriétaire, sans réponse de sa part.

Selon Nawal Ben Hamou, ce n'est qu'après l'envoi d'une mise en demeure de mettre fin à l'inoccupation qu'il s'est finalement manifesté, pour accepter la proposition de prise en gestion initiale.

Plus d'une cinquantaine de dossiers de ce type sont actuellement traités.

"Après la mise en place d'un cadastre des biens concernés, l'aboutissement de cette procédure concrétise la politique proactive des pouvoirs publics et on ne peut que s'en réjouir" dans le contexte de la crise du logement et du signal envoyé aux propriétaires, a commenté Nawal Ben Hamou.