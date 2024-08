ArcelorMittal favorable au plan énergétique, mais pas d'investissement décidé pour Gand

Le sommet international d'ArcelorMittal compte sur l'énergie belge bon marché pour produire de l'acier vert dans l'usine de Gand, a indiqué jeudi le directeur financier Genuino Christino à Belga. Plus tôt cette année, le premier ministre Alexander De Croo avait dévoilé un plan visant à sceller l'investissement climatique le plus important jamais réalisé en Belgique, annoncé en 2021. Mais aucune décision n'a encore été prise quant à l'arrivée d'une usine DRI et de deux fours électriques, dont le coût s'élève à plus de 2 milliards d'euros.