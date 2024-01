Augmenter le prix des abonnements SNCB nuit à la position concurrentielle du train

L'indexation tarifaire de 5,9% des abonnements SNCB domicile-travail dès le 1er février nuit à la position concurrentielle du train par rapport à la voiture, estiment le Conseil central de l'Économie (CCE) et le Conseil national du Travail (CNT) dans un avis publié mardi. Ils considèrent qu'une augmentation de prix doit s'accompagner d'une amélioration de la qualité des services de la SNCB.

"Pourtant, les Conseils déduisent des chiffres disponibles sur le site web d'Infrabel (le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, ndlr) qu'il y a eu plus de retards et d'annulations de trains en 2023 qu'en 2022", soulignent-ils. "La ponctualité des trains est passée en moyenne de 89,24 % à 87,48 %, ce qui est inférieur à la valeur de progression (90 %) pour 2023 prévue dans l'annexe 9 du contrat de service public 2023-2032 de la SNCB. Le pourcentage de trains supprimés est passé d'une moyenne de 3,81 % à 4,03 %."

Ils déplorent en outre le fait que les retards de train de 15 à 30 minutes ne sont plus indemnisés et jugent que cette combinaison de facteurs "n'est pas vraiment propice à l'augmentation du nombre de voyageurs ferroviaires et pourrait avoir des conséquences négatives tant sur la mobilité que sur les recettes financières de la SNCB".