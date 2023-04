Avec seuls deux repentis à ce jour, un nouveau souffle en vue pour le statut

Le ministre a donc souhaité donner "une nouvelle vigueur au régime" en corrigeant des lacunes et rendant le dispositif plus "praticable" pour les ministères publics et les tribunaux. Il y voit en particulier un "outil puissant" dans des dossiers complexes de criminalité organisée, de violence liée à la drogue et de terrorisme: "Dans de telles affaires, les suspects sont en effet prompts à invoquer leur droit au silence, alors qu'ils pourraient tout simplement changer d'avis grâce à certaines négociations et dévoiler ainsi l'ensemble du réseau".

Il est essentiel, selon le ministre, "de démanteler les bandes criminelles dans leur entièreté et de traduire leurs chefs en justice plutôt que de poursuivre uniquement les exécutants".