Bart De Wever demande l'appui de la défense aérienne dans le port d'Anvers

"J'espère bien sûr que la guerre en Ukraine se terminera le plus rapidement possible, mais je pense que nous devrions également nous préparer à nous défendre à Anvers", a affirmé M. De Wever, bourgmestre d'Anvers et formateur fédéral.

La requête de M. De Wever vise à protéger les entreprises. Il craint qu'elles ne souhaitent plus investir dans le port si leurs installations ne sont pas protégées comme c'est le cas à Rotterdam et à Hambourg, selon lui. "Anvers doit pouvoir se défendre et je ferai de mon mieux pour fournir les fonds nécessaires", déclare-t-il.