BECI déplore l'arrêt des aides aux entreprises exportatrices de la capitale

Cette mesure fait partie de celles sur lesquelles l'exécutif régional compte pour réaliser un certain nombre d'économies afin de limiter l'endettement de la Région-capitale.

"Une fois de plus les entreprises, et dans ce cas-ci les PME, sont sacrifiées sur l'autel des restrictions budgétaires", s'est indigné Olivier Willocx, CEO de BECI. Selon celui-ci, ces subsides représentent environ 4 millions d'euros par an".