Belle affluence au Micro Festival de Liège malgré la météo maussade

"Cette édition est très positive, il y a eu plein de monde, une bonne ambiance, c'était l'occasion de faire de belles découvertes, même si le dimanche était davantage pluvieux", commente Jean-François Jaspers, le directeur du Micro Festival.

L'événement a affiché sold out vendredi et samedi, atteignant la jauge limite des 2.500 visiteurs sur le site. "Ce dimanche, alors que c'est une journée difficile, nous nous situons aux alentours des 2.000 personnes, ce qui est dans nos habitudes. En termes de climat, c'est pourtant la pire journée que l'on ait connue dans l'histoire du Micro Festival et le public reste présent", ajoute le programmateur Yannick Grégoire.