Bruxelles: 12 projets culturels soutenus financièrement pour promouvoir le multilinguisme

Le ministre Gatz a souligné que le grand nombre de candidatures témoigne de l'étendue de l'offre culturelle de la Région, qui joue un rôle crucial en tant que moteur de la créativité, de l'innovation et de la cohésion sociale, et contribue à l'attrait international et au développement économique.

Un des projets sélectionnés et crédité de 15.000 euros est le festival biennal multilingue de films et de photos "System D" destiné aux artistes bruxellois émergents, idiosyncrasiques et sans véritable formation.

L'asbl Anagram qui se concentre sur les productions artistiques contemporaines situées entre l'art et l'écologie s'est également vue créditer de 25.000 euros. Ses projets sont clairement marqués du sceau de l'écologie, du développement durable et du social. 'Memwa kreyòl' s'articule autour de la transmission par la langue des connaissances botaniques dans les Caraïbes. Le projet consiste à enregistrer des témoignages, à diffuser des informations sur les langues créoles par le biais de poèmes et de chansons, de conférences...