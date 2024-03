Bruxelles: la taxe sur les établissements d'hébergement touristique sera bientôt augmentée

La Région bruxelloise applique deux types de taxe de séjour: celle sur les hôtels et celle sur les établissements d'hébergement touristique à domicile, comme les bed&breakfasts, et en camping.

Les montants de base actuels sont respectivement de 4 et 3 euros par nuitée, en ce compris les centimes additionnels communaux.

Après consultation du secteur, il a été décidé d'augmenter ces montants d'un euro par nuit, pour atteindre 5 et 4 euros, centimes additionnels communaux compris, à l'exception des campings pour lesquels la taxe sera maintenue à trois euros.

Selon le ministre Gatz, de nombreuses mesures d'aide ont été prises dans le cadre de la crise du covid (e.a. suspension de la city tax, introduction d'une prime au loyer pour les personnes temporairement au chômage ou bénéficiant d'un droit passerelle, prime de soutien aux entreprises, etc.). La crise énergétique et les indexations successives suite à l'augmentation de l'inflation ont également augmenté de manière significative les coûts de fonctionnement de la Région et de ses organismes.