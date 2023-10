Carnet de campagne, épisode 6: quand les politiques... se déguisent

Du travail pour les députés. Les gouvernements ont surtout le budget en tête . Tous les gouvernement à la recherche de quelques euros. Elio Di Rupo, ministre-président wallon – PS, Alexia Bertrand, secrétaire d’état au budget, Open Vld: ils ont parlé des milliards d'euros à trouver cette semaine. ET promis il n’y aura pas de taxe. On croise les doigts.

Carnet de campagne épisode 6. Et cette semaine, il y a d’abord ce scandale qui a bouleversé l’agenda politique. Une fois de plus, les abus sexuels au sein de l’église catholique. L’évêque d’Anvers Johan Bonny a été convoqué chez le Premier ministre pour s’expliquer. Alexander De Croo qui a également reçu un représentant de victimes et qui avance ensuite quelques idées. Les députés lanceront peut-être une commission d’enquête avec les mêmes pouvoir qu’un juge d’instruction.

Cette semaine, le carnet de campagne va se balader un peu en Flandre. Parce qu’il n’y a pas que le parti Les Engagés qui recrutent. Les nationalistes flamands de la N-VA aussi.

Sur une musique qui donne une impression de force et de puissance et d’espoir aussi. Voici Jean-Marie Dedecker, député indépendant anti-conformiste. Dossier favori : le confédéralisme et les migrants. Il avait déjà été dernier sur une liste de la N-VA : 40.000 voix récoltés. Cette fois, il sera en tête de liste… Ah la musique sur les vidéos. Quelle belle invention. Mais si on change les notes et le style, l’impact n’est pas tout à fait pareil.

Enfin en Flandre, il y a une subtilité politique que l’on connait un peu moins au sud du pays. Et oui le déguisement et les émissions de divertissement à la télévision en Flandre, c’est aussi politique. On a connu encore Bart De Wever déguisé en panda lors de la 7e nuit des étoiles de la télévision flamande. Conner Rousseau, le président des socialistes flamands de Vooruit en lapin qui chante. Ça c’était l’année dernière. Et puis début septembre, Samy Medhi président du CD&V, les sociaux chrétiens flamands en dragqueen. Il a même gagné ce concours télévisé avec tout de même des talons de 20 centimètres. Stratégie politique : être vu, connu. Cela pourra peut-être rapporter des voix.

Allez, on enlève cela parce que c’est sans doute trop politique pour moi. N’oubliez pas on vote dans 252 jours.