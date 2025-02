Casting ministériel: voici les noms des 15 nouveaux membres du gouvernement Arizona

Frank Vandenbroucke reste vice-Premier, ministre de la Santé et des Affaires sociales dans le nouveau gouvernement fédéral. C'était pressenti, et le président des socialistes flamands Conner Rousseau l'a confirmé dimanche dans un message posté sur Instagram. Rob Beenders (Vooruit) est de son côté Ministre de la Protection des consommateurs, de la Lutte contre la fraude sociale et de l'Égalité des chances.

De son côté, Annelies Verlinden échange son poste de ministre de l'Intérieur contre la casquette de ministre de la Justice. Toujours côté CD&V, Vincent Van Peteghem conserve une place au gouvernement en tant que Vice-Premier ministre et ministre du Budget et de la Simplification administrative.

À la N-VA, c'est Anneleen Van Bossuyt qui récupère le poste de ministre à l'Asile et à la Migration, de l'Intégration sociale et des Grandes villes. Jan Jambon occupe le poste de vice-Premier ministre et sera également ministre des Finances et des Pensions. Theo Francken revient au gouvernement fédéral en tant que ministre de la Défense et du Commerce extérieur.

Vanessa Matz est Ministre de l'Action et de la Modernisation publiques, en charge des Entreprises publiques, de la Fonction publique, de la Gestion immobilière de l'État (Régie), du Numérique et des Établissements scientifiques fédéraux.