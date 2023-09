Certification des installateurs de panneaux photovoltaïques: la mesure va être reportée

Face à l'engorgement du système et aux inquiétudes du secteur, le ministre wallon de l'Energie, Philippe Henry, va proposer au gouvernement de reporter la date à laquelle la certification des installateurs de panneaux photovoltaïques devra être démontrée, a-t-il indiqué jeudi, en séance plénière du parlement wallon.

En Wallonie, les installateurs de panneaux photovoltaïques doivent disposer de la certification Qualiwall depuis le mois d'avril. Mais les délais pour obtenir ce sésame ne cessent de s'allonger, les 4 organismes agréés en Wallonie étant submergés par les demandes de formation.

"Il y a un certain engorgement qui était prévisible et un déficit d'informations. Je vais donc proposer au gouvernement de reporter la date à laquelle cette certification devra être démontrée afin de permettre une information adéquate des installateurs et du public", a affirmé le ministre Henry (Écolo) interrogé sur le sujet par le député Yves Evrard (MR).