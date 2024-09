"Cet article peut avoir été modifié en échange d'une rémunération ou d’avantages": Georges-Louis Bouchez épinglé par Wikipédia

Depuis la fin du mois d'août, les lecteurs de la page Wikipédia du président du MR Georges-Louis Bouchez reçoivent un avertissement avant d'entamer leur lecture. "Cet article peut avoir été modifié (voire créé) en échange d'une rémunération ou d’avantages non déclarés, ce qui constitue le cas échéant une violation des conditions d'utilisation de Wikipédia", peut-on lire en haut de page. "L'article doit être relu, et modifié si nécessaire, par des contributeurs indépendants."

Un modérateur de Wikipédia répond: "Êtes-vous lié d'une quelconque manière à GLB de sorte que vous seriez en conflit d'intérêt lors de vos contributions?"

La réponse "Non du tout" du contributeur ne satisfait pas le modérateur qui réplique: "Vous travaillez depuis janvier 2024 pour Onlyne qui assure la com' de GLB. Du coup le 'non du tout' sonne un peu bizarrement à mes oreilles et commence gentiment à m'irriter".

Par le passé, la page Wikipédia de Georges-Louis Bouchez avait déjà fait l'objet de deux mises en garde pour les lecteurs pour non-respect de la "neutralité de point de vue" et pour page "autobiographique ou autocentrée".