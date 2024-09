Les Wallons doivent-ils craindre qu’un nationaliste flamand devienne Premier ministre? Voici la réponse de Georges-Louis Bouchez

Le libéral affirme également que le fait que Bart De Wever soit un nationaliste flamand avec des idées séparatistes n'est pas un problème. Il s'explique: "Je pense que quand un nationaliste flamand veut devenir Premier ministre du pays… Vous savez, pour être pape, il vaut mieux quand même être catholique. Donc, d'une certaine manière, moi je vois plutôt une certaine reconnaissance dans la nécessité d'avoir, en tout cas, un État efficace."

Il précise tout de même: "Ça ne change pas son ADN, il a été très clair là-dessus. Mais il veut surtout que la Belgique fonctionne. Il le voit dans l'intérêt de la Flandre, mais une Belgique qui fonctionne c'est aussi l'intérêt de Bruxelles et de la Wallonie."

Plus tôt dans l'interview, le Montois s'était déjà montré tendre avec le parti de Bart De Wever. À propos des négociations en vue de former un gouvernement fédéral, il a déclaré: "Si on faisait un accord N-VA/MR demain matin, rien qu’à deux, je peux vous dire que la négociation ne prendrait pas plus d’une semaine et que nous aurions déjà un gouvernement depuis longtemps. Mais il y a d’autres partis autour de la table." Il s'agissait avant tout d'une attaque déguisée aux socialistes de Vooruit, mais tout de même.

