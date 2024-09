Affaire Julie Taton: "Si la police montoise faisait ça pour tous les citoyens..."

Aujourd’hui, George-Louis Bouchez l’affirme : "Elle est sur notre liste". "Je vais vous dire une chose : si les nouvelles pratiques de la police montoise sont appliquées à l’ensemble de nos concitoyens, on ne risque plus d’avoir de sans-papiers dans le quartier de la gare", ajoute-t-il.

Le Président du MR s’insurge : "Je n’ai jamais vu cela. On a un agent de police qui serait soi-disant passé quatre fois. Il n’a laissé aucun avis de passage, ce qui est contraire au règlement communal. Il n’a pas non plus téléphoné à l’intéressée pour savoir s’il avait des moments plus adéquats que d’autres. (…) Il faut s’adapter aux gens qui travaillent. Essayez de me trouver chez moi, ce ne sera pas simple".

"Elle a clairement dit que l’endroit où elle vivait pour le moment est temporaire, tout le monde en a le droit", continue-t-il. "D’ailleurs, j’ai un scoop pour vous : elle vient de trouver l’école de ses enfants dans laquelle ils vont aller d’ici un mois, ici, à Mons. Ça montre sa volonté de s’installer durablement".

George-Louis Bouchez ajoute pour conclure que "le procès qui lui est fait est scandaleux".