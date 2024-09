"Coup de génie": Georges-Louis Bouchez encense l'opération visant les bipeurs du Hezbollah et créé la polémique

Les propos du président du MR, Georges-Louis Bouchez, à propos de l'opération qui a visé des milliers de membres du Hezbollah au Liban via leur bipeur ont suscité l'indignation dans les rangs des écologistes et des socialistes. Interrogé sur Radio Judaïca, le libéral francophone a parlé de "coup de génie".

"Il n'y a aucune compassion à avoir pour des terroristes", a-t-il lâché. "Si on a pu en éliminer un certain nombre d'entre eux, je trouve que c'est une très bonne chose. C’est extrêmement intelligent comme méthode. À partir du moment où ils avaient ces bipeurs, c’est que ce sont des gens qui font partie de l’organisation. En plus, cette attaque, elle a une autre vertu. Dire que ça, c’est une attaque terroriste... De qui parle-t-on ? À un moment donné, il y a quand même un droit à pouvoir se défendre contre des terroristes".