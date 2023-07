Coup d'envoi à Kinshasa des 9e jeux de la Francophonie

Quatre-vingt mille spectateurs y sont attendus, pour voir défiler les trois mille jeunes sportifs et artistes, venus d'une trentaine de pays, engagés dans les compétitions et concours qui se déroulent pendant dix jours dans la capitale de la République démocratique du Congo, plus grande ville francophone du monde avec environ quinze millions d'habitants.

En plus de la parade des délégations et de leurs porte-drapeaux, il est prévu "un spectacle son et lumière qui va présenter le Congo qui change", déclarait en début de semaine le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya.