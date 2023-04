Daerden chiffre à 8-9 milliards l'effort nécessaire pour les bâtiments scolaires en 20 ans

Le ministre francophone du Budget et des Bâtiments scolaires, Frédéric Daerden, a chiffré jeudi à "huit à neuf milliards" d'euros les investissements nécessaires au cours des vingt prochaines années pour la rénovation des écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles, dont certaines sont dans un état déplorable, ou pour construire de nouveaux établissements.

"On a estimé, sur la base d'un chantier (d'analyse de la situation, ndlr) qu'il faut huit, neuf milliards complémentaires d'investissements durant les vingt ans à venir", a-t-il affirmé lors de l'émission Matin-Première de la RTBF dont il était l'invité.

Le ministre a précisé que le gouvernement devrait approuver en troisième lecture le projet du milliard d'investissements de la part de la FWB, auquel s'ajouteront 500 millions d'euros fournis par les pouvoirs organisateurs des différents réseaux d'enseignement et les 400 millions du plan de relance.

Il a rappelé que le plan de relance avait déjà permis de "mobiliser, avec l'effet de levier, un peu plus de 400 millions d'euros", dont les 269 millions d'euros alloués à la FWB dans le cadre du plan de relance et de résilience de l'UE. Un montant que M. Daerden a toutefois qualifié d'"insuffisant".

"Cela veut dire deux milliards investis cette législature, en plus des investissements courants", à hauteur d'environ 200 millions par an, a-t-il souligné au lendemain de la diffusion de l'émission Investigation de la RTBF, qui a montré que la moitié des bâtiments scolaires de la Fédération Wallonie Bruxelles nécessitent des travaux et que 500 devraient être détruits.