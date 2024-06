De nouvelles actions pour favoriser la mobilité et le stationnement à Charleroi

La régie communale autonome (RCA) de Charleroi et l'ASBL Charleroi Centre Ville ont présenté mardi à Charleroi de nouvelles actions en faveur de la mobilité et du stationnement dans le centre-ville carolo. Parmi celles-ci figure l'extension, tous les jours de juillet et d'août, de "Shopping Malin", un dispositif prévoyant un millier de places gratuites.

Ce dispositif était limité jusqu'ici aux samedis. En l'étendant à la période estivale, la RCA et l'ASBL Charleroi Centre Ville souhaitent soutenir les commerçants carolos. Une nouvelle dont s'est d'ailleurs réjoui Fabrizzio Padovan, le président de Shop'In Charleroi, l'association des commerçants carolos.

Plus largement, les deux organismes souhaitent insister sur l'accessibilité du centre-ville carolo. Depuis la rénovation de certains quartiers et, plus encore, depuis l'instauration en 2016 du stationnement payant (une mesure valable dans toutes les grandes villes), la facilité d'accès au centre-ville est en effet décriée. "On n'a pas suffisamment communiqué sans doute. Or, il y a 5.000 places de stationnement à Charleroi", a rappelé toutefois l'échevin carolo de la Mobilité, Xavier Desgain, présent mardi.