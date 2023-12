Début de l'enquête publique au sujet du nouveau permis d'environnement de Brussels Airport

L'enquête publique relative à la demande de renouvellement du permis d'environnement de Brussels Airport a été lancée dimanche. Remarques et réserves peuvent être déposées jusqu'au 8 janvier dans les communes de Kortenberg, Machelen, Steenokkerzeel et Zaventem.

Le permis d'environnement de l'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National délivré en 2004, arrive à échéance en juillet 2024. L'exploitant a introduit une demande de renouvellement le 6 juillet dernier auprès de l'administration flamande, compétente en la matière.

La demande vise à renouveler "le permis existant pour l'exploitation de l'aéroport dans les terrains et l'infrastructure actuels et dans les conditions actuelles", avait précédemment déclaré Brussels Airport Company. Il n'est donc pas question pour le moment d'étendre les infrastructures telles que les pistes de décollage et d'atterrissage ou d'augmenter le nombre de vols de nuit.