Décès de Liane Ranieri, première femme journaliste radio à l'INR

La journaliste et historienne Liane Ranieri est décédée à l'âge de 93 ans, rapporte la RTBF vendredi soir.

Mais Liane Ranieri n'a pas uniquement travaillé à la RTBF. Elle a aussi, dès 1963, été professeure aux Facultés des Sciences administratives et des Sciences économiques à l'Institut Supérieur Cooremans. Et ensuite, professeure suppléante à la section journalisme et communication sociale à l'Université libre de Bruxelles (ULB).

Cette pionnière était aussi docteure en histoire et a publié plusieurs ouvrages historiques dont "Les relations entre l'État indépendant du Congo et l'Italie", "Léopold II urbaniste" et "Emile Francqui ou l'intelligence créatrice, 1863-1935."