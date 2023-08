Décès de Roger Dehaybe, l'un des piliers belges de la francophonie

Professeur à l'Institut national supérieur des arts du spectacle et des techniques de diffusion de la Fédération Wallonie-Bruxelles (INSAS), Roger Dehaybe a également été maître d'enseignement à l'Université libre de Bruxelles (ULB).

Roger Dehaybe a exercé les fonctions de chargé de mission et directeur de cabinet auprès de ministres de la Culture et de l'Éducation et auprès du ministre-président de la Région wallonne entre 1973 et 1982. Il a ensuite dirigé jusque 1997 le Commissariat général aux Relations internationales de la Communauté française (CGRI) qui deviendra l'actuelle agence WBI.