Demir prévoit une conférence sur les PFAS pendant la présidence belge de l'UE

Une conférence internationale de deux jours sur les PFAS aura lieu à Anvers les 1er et 2 février 2024, sous la présidence de la ministre flamande de l'Environnement Zuhal Demir, a annoncé mercredi cette dernière. La ministre N-VA souhaite ainsi maintenir l'attention sur la lutte contre ces substances chimiques controversées pendant la présidence belge de l'Union européenne.

Ces dernières années, depuis l'éclatement du scandale des PFAS autour de l'usine 3M à Zwijndrecht, en province d'Anvers, la Flandre a acquis une grande expertise en la matière, estime la ministre. Les PFAS, ou substances poly- et perfluoroalkyles, sont des produits chimiques utilisés dans les casseroles, les cosmétiques, les textiles, les mousses anti-incendie, etc. Ils peuvent avoir des effets néfastes sur la santé humaine.

La Flandre dispose désormais d'un plan d'action PFAS et appelle également à une élimination progressive européenne des PFAS pour les usages non essentiels et à la responsabilité des producteurs pour les fabricants.