Dernière ligne droite pour la restauration du Beffroi et des Halles aux draps d'Ypres

La restauration du Beffroi et des Halles aux draps d'Ypres entrera cette année dans sa dernière phase, a annoncé jeudi le ministre flamand en charge du Patrimoine, Matthias Diependaele (N-VA). Celle-ci se concentrera sur la rénovation des ailes qui abritent l'Yper Museum et la salle du conseil, de deux tours d'angle et du Nieuwerck.