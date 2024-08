Des militaires taïwanais condamnés pour une fuite d'informations classifiées vers la Chine

Selon la Haute Cour de Taïwan, les accusés ont été condamnés à des peines allant d'un an et demi à 13 ans de prison, pour des motifs tels que la violation de la loi sur la sécurité nationale, la divulgation d'informations classifiées et l'acceptation de pots-de-vin. Les huit prévenus peuvent toutefois encore faire appel.

D'après le procureur, certains accusés ont coopéré avec la Chine en filmant une vidéo intitulée "I Will Surrender to the People's Liberation Army" ("Je me rendrai à l'Armée populaire de libération", soit à l'armée chinoise, NDLR) et ont prêté allégeance à Pékin. La vidéo aurait été envoyée à la Chine en échange d'un paiement.