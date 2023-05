Des nuages et des températures jusqu'à 20 degrés

Le ciel sera généralement nuageux, samedi après-midi, avec un risque d'averses surtout sur l'est du pays, indique l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 15 et 20 degrés, sous un vent généralement faible de sud à sud­-ouest.

Samedi soir, le temps sera sec sur la plupart des régions avec temporairement un peu plus d'éclaircies. Plus tard dans la nuit, le ciel deviendra à nouveau nuageux à partir du sud­-ouest, avec un risque de pluie ou d'averse. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Les minima oscilleront entre 6 et 14 degrés.

La journée de dimanche débutera sous un ciel très nuageux avec des périodes de pluie. Dans le courant de la journée, le ciel deviendra plus changeant avec des averses locales pouvant prendre un caractère orageux. A la côte, le temps restera globalement sec, et deviendra graduellement plus ensoleillé l'après­-midi. Les maxima seront compris entre 16 et 20 degrés.