Des représentants de 600 villes différentes présents au Brussels Urban Summit

Le Brussels Urban Summit 2023, un sommet où 2.000 politiques, académiciens et représentants de la société civile se rassemblent pour discuter du futur des villes, se tient de lundi à jeudi au Mont des arts, à Bruxelles. Au total, 600 villes y sont représentées.

La maire de Paris, Anne Hidalgo, le maire d'Ankara, Mansur Yavas, le maire d'Athènes Kostas Bakoyanni ou encore le maire de Dakar, Barthélémy Toye Dia, figurent parmi les participants. "Ces bourgmestres pensent que les villes sont la réponse aux problèmes d'aujourd'hui et de demain. Ils veulent une collaboration internationale pour trouver les solutions à ces problématiques urbaines", explique Pascal Smet, secrétaire d'État à la région de Bruxelles-Capitale, chargé des relations européennes et internationales.

Les représentants se rassemblent lors de trois conférences pour envisager le futur des villes et réfléchir à des solutions aux enjeux urbains. La Metropolis World Congress, qui se tient tous les trois ans, l'Eurocities Annual Conference et le sommet de l'Initiative des Maires champions de l'OCDE pour la Croissance inclusive sont donc organisés à la même période dans la capitale de l'Europe.

L'évènement est une initiative de la région de Bruxelles-capitale, Eurocities, Metropolis et l'Initiative des Maires champions de l'OCDE pour la Croissance inclusive. La ville de Bruxelles, la Commission européenne ou le parlement mondial des maires, entre autres, soutiennent l'évènement.

"C'est la première fois que les trois plus grands réseaux urbains internationaux se rassemblent pour discuter ensemble des grandes problématiques sociétales et urbaines. C'est logique que ces conférences internationales soient organisées à Bruxelles, une métropole diverse et hyper nationale qui est aussi un laboratoire pour l'innovation urbaine", ajoute Pascal Smet. "Ce sommet renforce le statut international de Bruxelles en tant que capitale diplomatique du monde."