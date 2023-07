Didier Defawe sera le nouveau directeur de la stratégie media des Engagés

L'actuel rédacteur en chef des contenus chez LN24 TV et digital, Didier Defawe rejoindra Les Engagés le 15 septembre prochain pour y endosser la fonction de directeur de la stratégie media, a annoncé jeudi le président des Engagés, Maxime Prévot, dans un communiqué.

Didier Defawe est également fort d'une expérience dans le monde des médias depuis 25 ans, notamment durant 12 ans comme rédacteur en chef de Radio Contact/RTL Info.

Pour Maxime Prevot, l'arrivée de Didier Defawe à moins d'un an des élections, est "une plus-value incontestable pour sa grande expérience de terrain, sa connaissance pointue du monde médiatique, sa capacité à faire diffuser des messages et à les décliner de façon pertinente et appropriée".