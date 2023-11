D'importants travaux de restauration commencent au Château de Horst

Les parties les plus anciennes du château de Horst, demeure du Chevalier rouge, le personnage de bande dessinée de Willy Vandersteen, datent du 15e siècle. Au cours des siècles suivants, différentes ailes ont complété le château. Il connaît depuis un certain temps des problèmes de stabilité. En 2017, l'une des deux latrines historiques s'est effondrée du haut de la tour ronde. L'enquête archéologique et de stabilité a démontré qu'il fallait renforcer les assises du bâtiment.

Pour éviter que la structure ne glisse, la tour sera posée sur des pieux. La chapelle et le pont seront également renforcés par des fondations sur pieux. Le donjon n'aura lui besoin d'aucune mesure de stabilisation.

Cette restauration à grande échelle concernera aussi les toits et les façades. Dans le même temps, la tour ronde sera hissée dans une sorte de "corset", attachée à l'aile du château et tirée vers celle-ci. Dans une phase ultérieure, les intérieurs et les alentours du château seront également revus et les terrains réaménagés.

L'ensemble des travaux de restauration devrait durer jusqu'au premier semestre 2026. À partir du printemps de l'année prochaine, le site sera partiellement ouvert au public.