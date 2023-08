Du changement à la tête d'E-Logistics Eurasia chez bpostgroup

Alors que l'examen de conformité relatif à (l'appel d'offres pour) la concession pour la distribution de journaux et périodiques en Belgique est désormais dans sa phase finale, "le conseil d'administration et Mme Kathleen Van Beveren ont décidé de mettre mutuellement fin à leur collaboration", justifie bpostgroup.

"Nous sommes déterminés à défendre les valeurs chères à bpost et à ses collaboratrices et collaborateurs et à construire l'avenir de bpostgroup sur des fondations solides", a sobrement commenté Audrey Hanard, présidente du conseil d'administration. "Nous procédons à un examen très approfondi et ne négligeons aucun aspect, tout en coopérant avec les autorités compétentes".

Epinglée notamment dans l'affaire des concessions pour une éventuelle collusion avec des éditeurs de presse, l'entreprise postale avait lancé une enquête de conformité en 2022.