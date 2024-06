Bart De Wever le "ringard" et une guerre du centre entre Défi et les Engagés: voici notre carnet de campagne n°43

On commence ce carnet de campagne par le match du jour : Défi face aux Engagés. "Nous sommes la seule formation politique qui reste au centre", note Maxime Prévot, président des Engagés. "Au vu de ses engagements, notamment économique, Défi est maintenant une formation de gauche", analyse-t-il.



Et c’est vrai que ces deux-là, les Engagés et Défi, chasse un peu sur les mêmes terres : au centre gauche et au centre droit. Alors à 4 jours des élections, plus de quartier, notamment sur la question du port des signes religieux. "Ce qui nous différencie, ce sont les valeurs. Nous sommes beaucoup plus clairs qu'eux concernant les signes de neutralité et de laïcité", explique le président de Défi, François De Smet.



Mais restons un instant avec Défi et son président... tout terrain. Après François De Smet en pyjama dans "Pyjama Parties", François qui fait ses courses et toujours les mêmes expressions : "Réforme fiscale", "Champions du monde de la fiscalité" sont des termes qui reviennent souvent dans la bouche du président de Défi.

Au MR, on se lance aussi dans les petites phrases

Être cohérent et surtout ne pas se priver de ce qu’on appelle une bonne histoire, ou un élément de langage, le MR pratique aussi, surtout après les accusations de racisme à l’encontre de Pierre-Yves Jeholet. Georges-Louis Bouchez se lance alors dans des comparaisons de "victimes" de la société "les noirs, les arabes, tout le monde est une victime ?". Il ose d'ailleurs prendre l'exemple des "Kevin". "Un Kévin qui habite Colfontaine, l'une des communes les plus pauvres du pays, est aussi une victime alors ?", lance-t-il.