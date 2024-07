Bart De Wever, Premier ministre ? "C'est mon ambition"

Ce mercredi, les députés fédéraux ont prêté serment à la Chambre. Bart De Wever (N-VA), désormais formateur, ne s'est exprimé qu'en néerlandais et a répondu à la fameuse question : sera-t-il Premier ministre ? "C’est un gouvernement engagé à être réformateur. C’est trop tôt, mais j’ai cette ambition pour le rôle de Premier ministre." Il a ajouté : "Avant les élections, j’ai clairement dit que j’étais candidat pour le 16 (...). On va essayer de faire un accord de gouvernement pour tous les citoyens de notre pays, je vous l’assure."

Bart De Wever a également présenté ses priorités pour cette mandature : "Assainir le budget, réformer les soins de santé, les pensions... Fin septembre, on doit présenter notre budget pluriannuel à l’Europe, donc c’est une deadline naturelle, mais aussi politique avec les élections communales, ce serait bien que ce soit réglé avant."

C'est un bouleversement

Pour certains autres députés, Bart De Wever comme Premier ministre n'est pas une bonne idée. Paul Magnette du PS déclare : "C’est un bouleversement dans notre politique, on va avoir un nationaliste qui devrait être Premier ministre, qui dit ouvertement qu’il veut la séparation de la Belgique. On a pris les majorités des régions et on les a mises ensemble, c’est un bouleversement. La famille socialiste entretiendra des relations, mais chacun jouera son rôle, on veillera à garder des relations cordiales."

Le président du PS, très discret depuis les résultats des élections, partage ses craintes : "Deux choses à craindre, une politique d’austérité, j’ai des inquiétudes pour les soins et l'enseignement. Ils n'auront pas la majorité pour faire une réforme de l'état."