Comment expliquer la victoire de la droite aux dernières élections? "Traditionnellement les primo-votants se dirigent plutôt vers des partis de gauche"

Quels enseignements tirer des dernières élections ? Un récent sondage nous éclaire sur les raisons de la victoire du Mouvement Réformateur en Wallonie et à Bruxelles.

Ce sondage offre plusieurs enseignements. "Premier trait marquant : l'effondrement d'Ecolo et la perte de tout son électorat centriste a largement profité aux MR et aux Engagés", explique Martin Buxant.

Un sondage commandé par le Parti socialiste éclaire, pour la première fois, les raisons de la victoire du Mouvement Réformateur chez les francophones. Il a été réalisé entre le 10 et le 12 juin dernier, auprès de 1736 personnes. Et il permet d'analyser la droitisation de la politique francophone.

En Wallonie, 17 % des électeurs d'Ecolo de 2019 ont voté pour Les Engagés et 12% pour le Mouvement Réformateur. "C'est un premier et nouveau réservoir de voix pour la droite: les voix vertes."

Une sortie médiatique cruciale

Le second enseignement à tirer de cette étude, c'est un des grands virages de la campagne électorale qui s'est fait sur RTL. Il s'agit du débat entre le MR Pierre-Yves Jeholet et le PTB Nabil Boukili, le dimanche 2 juin, avec les propos forts de Jeholet sur le voile. "À partir de ce moment-là, le MR a pris un coup de boost et obtient des scores importants chez les électeurs anti-immigration."

Auparavant, ces électeurs se retrouvaient aussi au PTB en Wallonie. "Le PTB a réalisé des scores beaucoup moins importants que prévu chez ce type d’électeurs et il a donc baissé en Wallonie. Il a souffert d’être allé sur un terrain où ses positions déplaisent à plus de la moitié de son électorat potentiel".