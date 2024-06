"A aucun moment, il n'y a eu un propos personnel à l'égard du député": le président du MR prend la défense de Pierre-Yves Jeholet

Après ses propos polémiques ce dimanche dans notre émission Rendez-vous, Pierre-Yves Jeholet les a clarifiés hier et a réaffirmé son combat contre le racisme et contre l'extrême droite. Comment ce fait de campagne est-il vécu dans son parti, le MR? Qu'en disent les libéraux?

Notre équipe a eu un contact avec Pierre-Yves Jeholet. Il ne souhaite pas s'exprimer face caméra pour ne pas attiser les réactions. Mais il précise quand même qu'il a réagi à la comparaison entre l'Iran et la Belgique. Il dit aussi qu'il réaffirme son respect des valeurs fondamentales et notamment du principe de laïcité. Et enfin, il maintient que ses propos ne visaient pas Nabil Boukili, le député PTB belge né au Maroc. Pierre-Yves Jeholet dit qu'il aurait tenu les mêmes propos devant un Belge de souche.

Après ses propos polémiques ce dimanche dans notre émission Rendez-vous, Pierre-Yves Jeholet les a clarifiés hier et a réaffirmé son combat contre le racisme et contre l'extrême droite. Comment ce fait de campagne est-il vécu dans son parti, le MR? Que disent les libéraux? Notre équipe RTL info s'est rendu QG du Mouvement réformateur à Bruxelles, où "on n'a pas croisé grand monde car il n'y a pas de bureau de parti, donc très peu de militants", nous dit Chantal Monet.

Le ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles affirme avoir reçu beaucoup de soutien suite à l'émission d'hier. "Au MR, on nous dit qu'il n'y avait pas eu de désaffiliation. Au contraire, il y aurait eu une cinquantaine d'affiliations en plus ce week-end", nous explique notre journaliste.

Le parti soutient Pierre-Yves Jeholet, "pas question d'excuses ici", nous dit-on. "La question n'est pas celle-là. Les propos ont été expliqués et les propos sont très clairs. Nous sommes un pays où le principe de la neutralité de l'Etat est fondamental et dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. On voit les conséquences dramatiques pour les habitants. Mais à aucun moment, il n'y a eu un propos personnel à l'égard du député. C'était une réflexion générale qui consistait à dire que dans ce pays, on a un mode de fonctionnement et c'est logique que toutes les personnes qui y vivent, belges et non-belges, s'y soumettent. La question n'a jamais été une remise en cause de la qualité personnelle de monsieur Boukili qui, par ailleurs, même si je ne partage pas ses points de vue, est un très bon parlementaire", a réagi Georges-Louis Bouchez.

"Il est impossible qu'il y ait une seule once de racisme dans notre parti. Nous sommes tout l'inverse de ce que certains voudraient faire croire. Justement parce que nous sommes en train de gagner, parce que la diversité aussi nous rejoint progressivement, parce qu'ils ont floué la diversité sur les valeurs du travail, de l'effort et que ça les rend dingues. Ils essaient de vous faire croire que nous sommes racistes, c'est tout l'inverse. Regardez ma liste électorale. C'est le beau reflet de Bruxelles et de sa diversité et nous allons gagner", s'est exprimé de son côté David Leisterh, chef de file du MR Bruxellois.