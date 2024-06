Nombre record de primo-votants ce 9 juin: les jeunes se laisseront-ils tenter par le vote blanc?

Les jeunes électeurs se laisseront-ils tenter par le vote blanc ou nul ? C'est l'une des inconnues de ce scrutin. Pour les primo-votants croisés dans les rues de Bruxelles, ne pas exprimer son choix serait une erreur. "Aucune utilité, il faut présenter sa voix et faire un truc utile", estime un étudiant sur le campus de l'ULB. "Je trouve que c'est un peu dommage quand même de voter blanc", nous répond un autre. "Je pense que je ne vais pas voter blanc. Je vais me renseigner au moins le 8, la veille", confie une troisième.

En 2019, 11,6% des électeurs n'ont pas voté. 6% ont voté blanc ou nul. Que feront les 931 000 jeunes appelés à voter pour la première fois ? Pas de données statistiques à ce sujet, mais quelques indices. "Ce serait peut-être une idée reçue et peut-être fausse de se dire que les jeunes seraient plus portés vers le vote protestataire", nous dit Laura Uyttendaele, politologue à l'UCLouvain. "Parce qu'on a tendance à dire que les jeunes n'ont pas la foi envers la politique, mais pourtant, ce qu'on voit, c'est justement qu'ils sont plus portés par des valeurs démocratiques"