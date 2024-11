"On croyait le PS au tapis": analyse des derniers résultats de notre Grand Baromètre avec nos experts

Lorsque l'on pose la question : "Pour quel parti voteriez-vous si de nouvelles élections fédérales étaient organisées ?" aux Belges, on constate que, six mois après les élections, les cartes sont un peu redistribuées dans notre sondage.

Dans cet épisode de "La Loupe", notre référent politique, Martin Buxant, et le chef du pôle Pouvoirs au journal Le Soir, Bernard Demonty, analysent les résultats du "Grand Baromètre RTL info/Ipsos/Le Soir/VTM et HLN".

Ainsi, si l'on prend le cas du Parti socialiste, il occupe la première place à Bruxelles avec 23 %. En Wallonie, il reprend également des couleurs, comme l'explique Bernard Demonty :

"À Bruxelles, c'est quand même une belle remontée pour les socialistes, qui avaient débuté les élections à 18 % à la Chambre. Ils sont passés à 21 % lors de notre précédent sondage, et là, on monte tranquillement à 23 %. Donc, c'est vraiment un PS qui reprend des couleurs. En Wallonie, on passe de 22 % à 24 %, donc c'est aussi une remontée. On croyait un peu le Parti socialiste au tapis, et là, on voit quand même que, dans les deux régions, ça va beaucoup mieux".

Mais comment expliquer ce regain de popularité pour le PS ? À Bruxelles, cela peut être lié à plusieurs facteurs, comme l’explique le chef du pôle Pouvoirs :