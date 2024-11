"Le danger, c'est que les extrêmes se réveillent": 169 jours sans gouvernement, c'est trop long selon notre Grand Baromètre

Mais pour la plupart des gens, c'est trop long. Notre sondage révèle que 68 % des Belges trouvent ce délai inacceptable. Et visiblement, c'est en Wallonie qu'ils sont les plus mécontents, comme l'explique Bernard Demonty, chef du pôle Pouvoirs au journal Le Soir.

"Les Wallons sont les plus remontés. 72 % trouvent que c'est trop lent. Il faut dire que les Wallons ont un gouvernement, eux, avec le gouvernement wallon, et qu'ils ont plutôt voté à droite. Et donc, comme la coalition qui s'annonce est plutôt à droite à mon avis, eux sont plus chauds que les Bruxellois". Et pour cause : à Bruxelles, la population a voté plus à gauche. Cependant, ils n'ont toujours pas de gouvernement bruxellois.

Mais ce qui étonne particulièrement Bernard Demonty, c'est le fait que cela traîne alors que tous les éléments sont réunis pour que cette formation se passe au mieux.

"C'est une incompréhension qu'on voit dans notre Grand Baromètre, puisqu'on a cinq partis qui sont prêts. On a une belle majorité à 81 sièges alors qu'il n'en faut que 76". Et comme il l'ajoute, le danger avec cette lenteur est que les extrêmes se réveillent.

