Bart De Wever chez le Roi: sa mission de formateur une nouvelle fois prolongée

Le formateur du gouvernement fédéral et président de la N-VA Bart De Wever est arrivé mardi à 16h00 au Palais de Bruxelles, pour faire rapport de sa mission au Roi qui lui a demandé de prolonger sa mission, confirme le Palais.

Les négociations, engagées à la suite des élections du 9 juin, avancent non sans peine, comme en témoignent de nouvelles crispations ces derniers jours. Des critiques ont une nouvelle fois jailli pour remettre en cause la méthode de Bart De Wever. La frustration était palpable chez les Engagés, chez Vooruit et au CD&V. M. De Wever poussait pour un accord budgétaire, mais ces partis se montraient réticents à s'engager sans réformes concrètes au-delà des chiffres.

Cet après-midi, le nationaliste flamand a présenté à ses homologues du MR, des Engagés, de Vooruit et du CD&V un nouveau cadre budgétaire devant constituer la base d'une poursuite des négociations. L'objectif avoué reste le congé de fin d'année. La méthode a toutefois été adaptée, a-t-on indiqué à bonnes sources. Les Engagés, le CD&V et Vooruit ont obtenu que des séances séparées rassemblant les négociateurs principaux des cinq partis seront consacrées à chaque thème de la note socio-économique qui accompagne le budget, soit la fiscalité, les pensions et l'emploi. Les tableaux budgétaires seront revus en fonction.

La Belgique doit remettre à la Commission européenne un projet de plan budgétaire pour 2025 ainsi qu'une trajectoire pluriannuelle d'assainissement de ses finances publiques, accompagnées de réformes et d'investissements. L'échéance actuelle court jusqu'à la fin de l'année, mais le gouvernement d'affaires courantes se prépare déjà à entamer 2025 sur base de douzièmes provisoires.