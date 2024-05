Élections 2024: à quoi servent les couleurs des partis politiques?

"Comme ça, on est repéré et les gens savent directement de quoi il s’agit. Quand ils voient du vert, ils savent que c’est Écolo", témoigne Noémie, qui distribue des dépliants verts sur le marché d’Ottignies.

On ne voit pas les Écolos sans vert, les socialistes sans rouge ou les libéraux sans bleu. Pourquoi les partis politiques continuent de porter ces couleurs ?

Certains partis cassent les codes et changent leur logo et leur couleur, tels que Les Engagés qui arborent depuis peu de temps la couleur turquoise.

À quoi servent les couleurs dans la communication politique ?

"Un premier type d'impact qui se produit, c'est la capture attentionnelle, donc le fait qu'au travers de la couleur, un logo, un parti soit facilement repérable. Ensuite, il y a aussi une fonction plus identitaire, c'est-à-dire qu'une couleur permet à un parti notamment de se distinguer des autres, d'être différenciant et d'être aussi facilement reconnu et facilement identifiable", explique Gordy Pleyers, professeur de marketing à l’UCLouvain.

Les évocations liées à la couleur sont très culturelles

"Il y a aussi une fonction qui est beaucoup plus symbolique, c'est-à-dire qu'une couleur peut automatiquement, implicitement activer certaines valeurs, certaines pensées, donc ça peut être des choses très variées, comme la confiance, la puissance, le dynamisme, la chaleur, la gaieté, la rationalité".