Formation fédérale: les négociateurs de l'Arizona progressent sur le budget mais n'ont pas encore d'accord

Les négociateurs de la N-VA, du MR, des Engagés, de Vooruit et du CD&V se sont quittés lundi matin aux environs de 5h15. Ils étaient réunis depuis dimanche à 14h à la présidence de la Chambre pour discuter du volet budgétaire des travaux en vue de former un gouvernement fédéral.

"Une session négociation marathon de la part du formateur Bart De Wever où il a alterné les bilatérales avec chacun des 5 partis de cette coalition en construction, il les rencontre les yeux dans les yeux, pour décrocher des avancées et es concessions, et puis des plages de négociations en plénières où tous les négociateurs se retrouvent ensemble. C’est une technique assez classique, mais ça prend du temps, beaucoup de temps. Parce que quand le formateur est en bilatérale avec un parti, les autres peuvent jouer aux cartes ou manger des cacahuètes", analyse Martin Buxant, notre référent politique.

Depuis le retour de Vooruit dans les négociations à la mi-novembre, des discussions entre les présidents des cinq formations ont déjà eu lieu sur différents thèmes débroussaillés par des groupes de travail (sécurité, énergie, immigration, défense, etc.) Samedi, ils se sont vus sur l'institutionnel pour la deuxième fois. Tant que la question du cadre budgétaire n'est pas résolue, il est difficile de boucler les autres thèmes, faute de savoir quels sont les moyens disponibles pour les politiques à mener durant la législature. La question est d'autant plus sensible que la Belgique est sous le coup d'une procédure européenne pour déficit excessif.

"On tourne autour d’un chiffre de 18 milliards d’euros. 18 milliards, c’est le montant que la Belgique doit absolument trouver pour revenir dans les clous budgétaires, les obligations qu’impose l’Europe. Ce qui se discute, c’est de savoir sur combien d’années cet effort de 18 milliards d’euros devra être réalisé. Vraisemblablement, le futur gouvernement va demander a la Commission européenne que ce retour dans le "vert budgétaire" soit acté vers 2029 ou 2030. Mais attention, ces 18 milliards, seront potentiellement alourdis de 3 à 5 milliards d’euros, puisque la Belgique est obligée de dépenser davantage en matière de Défense pour remplir ses obligations vis-à-vis de l’Otan", précise Martin Buxant.

Le prochain rapport du formateur au Roi est prévu le 10 décembre. L'ambition des négociateurs demeure de former un gouvernement d'ici la fin de l'année, mais y parviendront-ils? "Ça dépend à qui on parle chez les négociateurs. Certains sont raisonnablement optimistes: le travail sur les réformes socio-économiques et budgétaires va se poursuivre et un accord Arizona pourrait voir le jour avant la Noël. Une Arizona sous le sapin. D’autres, en revanche, font remarquer que le retour de Conner Rousseau, le président des socialistes flamands, en négociation tend l’aile droite de l’Arizona et notamment le MR. C’est toujours le même refrain: taxes, taxes, taxes, rale-t-on chez les libéraux. De Wever en père Noël Premier ministre, ce n'est pas encore gagné", ajoute notre référent en politique.

"On a bien pu discuter et négocier. On rentre avec de petits yeux à la maison. Lundi, premier jour de congé depuis longtemps. Après cela, nous négocierons à nouveau", a commenté sur Instagram le président du CD&V, Sammy Mahdi.