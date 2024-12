"Elle est à la hauteur": qui est Victoria Vandeberg, la plus jeune bourgmestre de Wallonie?

"C'est évidemment une belle surprise et une confiance qui est accordée par le citoyen. Et c'est une confiance qui demande un travail conséquent par la suite, et c'est ce qu'on va évidemment faire à partir du 2 décembre", confie-t-elle alors qu'elle venait de récupérer son écharpe mayorale.

"Je l'ai difficilement crue au début, je me suis dit que ce n'était pas possible. Mais c'était effectivement le cas et c'était une super nouvelle, évidemment. Son visage (au bourgmestre sortant, ndlr) à ce moment-là ? Un peu de déception, surtout que son travaillé effectué pendant ces 12 années était bon. On avait des profils différents et visiblement, les jalhaytois souhaitaient du changement", explique-t-elle.

Demain, le panneau de son lieu de travail sera remplacé par "bureau de la bourgmestre". Une chose est certaine : pour Victoria Vandeberg, il est temps de dépoussiérer la politique.

Il faut laisser la chance aux jeunes

Elle envisage sa nouvelle fonction "de manière peut-être différente que le bourgmestre actuel, mais j'envisage surtout la fonction très proche de la population. Ça me semble primordial d'être au contact et d'avoir le ressenti". Cette dernière a, bien sûr, utilisé les réseaux sociaux pour faire campagne. Sur Instagram, TikTok ou Facebook, la jeune femme s’est directement adressée aux électeurs, particulièrement aux plus jeunes.

Mais la campagne en ligne n'a pas tout fait. Elle remercie également ses parents qui ont installé toutes ces affiches électorales. "Quand on était au souper et qu'on entendait un ministre au journal parlé, tout de suite, elle quittait la table pour aller écouter. Elle connaissait mieux les ministres que les bandes dessinées et toutes ces histoires", se remémore son père, ému.

Qu'en pensent les habitants ?

Une nouvelle bourgmestre, certes, mais pas n'importe laquelle. Victoria Vandeberg est particulièrement jeune. Qu'en pensent les habitants ?

"Pourquoi pas, il faut laisser la chance aux jeunes", estime un habitant. "Les jeunes ont répondu présent et je suis sûre qu'elle va répondre présent pour eux et pour notre commune. Place à la jeunesse !", conclu une autre.