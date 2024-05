Immigration en Belgique: pour Paul Magnette, "quand des personnes arrivent ici, on doit tout faire pour les intégrer"

Y a-t-il trop de migrants en Belgique, ou faut-il encore en accueillir et est-ce encore possible ? C'est la question posée à Paul Magnette, président du Parti socialiste dans la Dernière ligne droite du RTL info 19h. "La question ne se pose pas dans ces termes-là", répond-il directement. "La question, c'est que quand des personnes arrivent ici, on doit tout faire pour les intégrer dans notre société", ajoute-t-il.

Paul Magnette fait un parallèle avec l'immigration italienne avant et après la Seconde Guerre mondiale : "On est allés les chercher, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on avait besoin de main d'œuvre pour travailler dans les mines. On a fait en sorte qu'ils puissent avoir un logement, qu'ils puissent aller à l'école, qu'ils apprennent le français et qu'ils puissent s'intégrer dans la société. Dieu sait si les Italiens de Belgique font profondément partie de notre société et en sont une composante essentielle", dit Paul Magnette.