Métiers en pénurie, Forem, permis de travail…: voici ce que le futur Gouvernement prévoit pour l'emploi

Les présidents du MR et des Engagés, Georges-Louis Bouchez et Maxime Prévot, ont présenté, jeudi après-midi à Namur, les grandes lignes de leur Déclaration de Politique régionale. L'un des points cardinaux de cet accord : l'emploi.

Le Forem sera au cœur de cette réforme avec pour priorité opérationnelle de faire correspondre les besoins du marché du travail et les compétences de la main-d'œuvre disponible. Le renforcement des effectifs de première ligne sera une priorité pour améliorer ce service. Un nouveau Contrat de gestion sera conclu rapidement, basé sur des objectifs chiffrés et des indicateurs de résultat. Les procédures et les délais seront révisés pour dynamiser l’accompagnement dès les premiers jours de l’inscription.

Le futur Gouvernement wallon s'engage dans une réforme ambitieuse de l'accompagnement des demandeurs d’emploi. Anticipant les dynamiques souhaitées au niveau fédéral, notamment, la révision du mécanisme d’octroi des allocations de chômage, le Gouvernement vise une activation plus rapide et constante des demandeurs d’emploi.

Pour intensifier cet accompagnement, le Forem mobilisera des partenariats adéquats avec le secteur marchand et non-marchand, évalués sur leurs résultats. Une collaboration étroite avec le Gouvernement fédéral vise à lever les obstacles, notamment fiscaux, pour assurer la mise en concurrence de tous les acteurs.

Dans les quatre mois suivant l'inscription, des solutions concrètes seront proposées : une offre d’emploi, un stage, ou une formation adaptée. Le suivi de ce processus assurera la pertinence et la réussite du parcours vers l'emploi, avec toutes les parties prenantes contribuant à un dossier unique.

Dès l’inscription, les demandeurs d’emploi bénéficieront d’une prise en charge dans le mois. Un profil du demandeur sera établi, ses compétences évaluées, et son employabilité définie. Un bilan de compétences et un plan de formation, si nécessaire, seront proposés dans le mois suivant l'inscription.

Le paysage de l’emploi en Wallonie sera rationalisé pour éviter la dispersion des ressources. Un cadastre des partenariats du Forem sera dressé et son efficacité évaluée. La gouvernance du Forem sera revisitée pour améliorer son agilité et son efficience, avec une révision de son comité de gestion pour renforcer son rôle stratégique.

Face aux défis de remise à l’emploi des plus de 55 ans et des jeunes de moins de 25 ans, le Gouvernement fera de ces groupes une priorité. Les politiques d’emploi seront différenciées selon les territoires de Wallonie pour endiguer les phénomènes de reproduction sociale.

Focus sur les métiers en pénurie

Le Forem adaptera sa méthodologie pour définir et monitorer les métiers en pénurie, en cohérence avec les réalités du marché. Une réforme des incitants à la formation dans ces métiers sera mise en place pour harmoniser les dispositifs et lever les freins à la formation et à l’emploi.

Permis de travail temporaires pour les migrants

Pour répondre aux besoins dans les métiers en pénurie, le Gouvernement flexibilisera l’octroi de permis de travail temporaires pour les migrants, en concertation avec le pouvoir fédéral. Cette mesure vise à lutter contre le travail au noir et la traite des êtres humains, tout en facilitant l'intégration des migrants par le travail.

Cette réforme globale vise à rendre l’accompagnement des demandeurs d’emploi plus dynamique, efficace et adapté aux besoins du marché du travail, en mettant l’accent sur la formation, la responsabilité et la coopération entre les différents acteurs.