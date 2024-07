Nouveau gouvernement wallon: découvrez les points majeurs de l'accord MR-Engagés

Partager:

Georges-Louis Bouchez, le président du MR, et Maxime Prévot, le président des Engagés, ont donné une conférence de presse suite à l'accord de gouvernement pour la Région wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Voici les points importants de celle-ci.

Georges-Louis Bouchez et Maxime Prévot souhaitent que la Wallonie rentre dans une nouvelle ère. Pour y arriver, voici les annonces importantes faites lors de la conférence de presse suite à l'accord de gouvernement pour la Région wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles. 1. Pas d'impôt nouveau "Il n'y a pas d'impôt nouveau", assure Georges-Louis Bouchez, le président du MR. "C'est même la plus grande baisse d'impôt jamais enregistrée en Wallonie". À lire aussi Georges-Louis Bouchez annonce "une baisse d'impôt exceptionnelle" dans l'accord de gouvernement

2. Moins de ministres Le nombre de ministres passera de 13 à 10 dans l'espace francophone. "Pour se rapprocher de ce qui se fait en Flandre", a précisé Georges-Louis Bouchez. "Les cabinets ministériels verront leurs effectifs réduits de 10 %". Aussi, le nouveau gouvernement compte réduire le nombre de mandataires locaux (les élus des grandes villes et des provinces), favorisant une action politique plus intégrée, moins coûteuse et encourageant une meilleure cohésion entre les différents niveaux de pouvoir. Sur la gouvernance, une réforme électorale au terme de laquelle les listes électorales seront constituées au niveau des provinces et non plus des circonscriptions. L'effet dévolutif de la case de tête et la suppléance passeront également à la trappe. Cette proposition, qui signe la fin des provinces en tant que niveau de pouvoir politique, sera soumise à consultation populaire régionale. 3. L'enseignement En ce qui concerne l'enseignement, voici les priorités énoncées par Georges-Louis Bouchez et Maxime Prévot : Adapter le tronc commun, fusionner l'officiel, revaloriser le libre. Le prochain gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles s'attellera à adapter le tronc commun dans l'enseignement secondaire, à fusionner les réseaux de l'officiel, à revaloriser le libre et à détricoter la version PS-Ecolo-PTB du décret Glatigny (finançabilité et critères de réussite des étudiants dans le supérieur).

La troisième secondaire, dernière année du tronc commun, intégrera déjà des choix de filières d'orientation, afin d'éviter un décrochage précoce de l'élève qui ne serait pas orienté assez tôt vers ce qui fait sens pour lui, selon le programme gouvernemental des deux partis. 4. Smartphone à l'école Les smartphones seront interdits à l'école primaire, affirme Maxime Prévot. "Et on insistera pour un usage raisonné et balisé en secondaire. Mais c'est l'autonomie des établissements." À lire aussi Maxime Prévot prévient: "Nous allons interdire les smartphones dans les écoles primaires" 5. Garantie d'emploi pour les jeunes qui se lancent dans l'enseignement Pour combler le manque de professeurs, MR et Engagés souhaitent garantir l'emploi pour les jeunes qui se lancent dans l'enseignement. "Nous devons pouvoir offrir une garantie d'emploi pour les jeunes qui se lancent dans l'enseignement", affirme Maxime Prévot. Pour sortir de la pénurie, le duo propose de supprimer la nomination des enseignants en le remplaçant par un statut de contrat à durée indéterminée. "Il y a, aujourd’hui, toute une série d’enseignants qui bloquent des places dans des écoles et qui n’enseignent pas. Il va falloir revoir les détachements et revoir aussi comment on peut sécuriser plus rapidement des jeunes enseignants", a indiqué le président du MR.