Plus que quelques heures pour convaincre: certains candidats ont profité du soleil pour aller une dernière fois à votre rencontre

Il ne reste que quelques heures aux hommes et femmes politiques belges pour convaincre... Et pour arriver, tous ont eu la même idée: l'incontournable marché. Des tracts sont distribués une dernière fois aux citoyens, mais ce n'est pas forcément simple. "Aujourd'hui, c'est plus compliqué, je pense que les gens sont un peu lassés", nous dit Séverine, qui distribue ses derniers dépliants électoraux.

Certaines personnes que nous avons rencontrées sur le marché de Namur sont plutôt défaitistes: "Ça sera nul moi, ce n'est pas compliqué. Voter pour qui? Il n'y en a pas un qui sait relever le niveau. On ne fait rien", nous lance un habitant. "Si on ne devait pas être obligé de voter, je n'irais pas car c'est de la foutaise. Quand vous lisez les journaux, ils se mettent déjà tous ensemble pour se mettre d'accord et déjà tout bacler, donc... Pourquoi on nous emmerde avec ça?", déplore une autre personne.